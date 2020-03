Coronavirus, salgono a 218 i casi in Basilicata

In Basilicata “ad oggi” le persone positive al coronavirus sono 218. Lo ha reso noto la task force regionale, aggiungendo che nel totale dei 2.045 tamponi analizzati vanno compresi tre guariti e sette morti anche se nelle ultime ore si è aggiunta un’ottava vittima, un uomo di Paterno (Potenza). Nel comunicato di aggiornamento quotidiano – diffuso dall’ufficio stampa della Giunta lucana – è anche sottolineato che ieri sono stati analizzati 212 tamponi: 198 sono risultati negativi e 14 positivi, di cui uno riguarda una persona di Gravina in Puglia (Bari). Attualmente i pazienti ricoverati nelle strutture ospedaliere lucane (Azienda ospedaliera San Carlo di Potenza e Madonna delle Grazie di Matera) sono 54. Al San Carlo 22 in malattie infettive e 11 terapia intensiva; al Madonna delle Grazie 15 in malattie infettive e sei in terapia intensiva.