Coronavirus, salgono a 2.677 i casi in Campania

L’Unità di Crisi Regionale per l’emergenza epidemiologia da Covid 19 della Campania ha comunicato nel pomeriggio il riparto provinciale dei tamponi elaborati alla mezzanotte di ieri, il numero dei decessi ed il numero guariti che risultano a ieri. In serata sarà inviato come sempre il bollettino aggiornato alle ore 22.00 di oggi dei tamponi e dei positivi del giorno. Ad ieri sera dunque il totale positivi è di 2.677. Il totale tamponi eseguiti, invece, è 19.237. Il totale dei deceduti è 181. I guariti, invece, sono 144 ( di cui 66 totalmente guariti e 78 clinicamente guariti). La provincia di Napoli è quella più colpita con 1.428 casi (di cui 619 in città e 809 in provincia). Seguono la provincia di Salerno con 400 e Avellino con 340. Poi Caserta con 264 e Benevento con 85. Altri 160 tamponi, invece, dovranno essere verificati dall’Asl. Nel pomeriggio di oggi tre nuovi casi di contagio a San Mango Piemonte, uno a Mercato San Severino, Eboli, Sarno, Vibonati e Nocera Inferiore.