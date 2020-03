Su 857 tamponi esaminati sono 106 i casi di coronavirus finora registrati in Basilicata: lo ha reso noto la task force regionale. Nel comunicato di aggiornamento diffuso dall’ufficio stampa della Giunta regionale è inoltre specificato che ieri “sono stati effettuati 113 test: 93 sono risultati negativi e 20 positivi” e che “attualmente in Basilicata ci sono 71 persone in isolamento domiciliare, 34 ricoverati totali dei quali 14 in terapia intensiva”.