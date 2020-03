Coronavirus, rinviata la quarta edizione della “Crocelle Race Park”

“I giorni di gloria possono attendere, la salute no”. In casa Crocelle Race Team alla luce degli avvenimenti di questi ultimi giorni, dei vari Decreti emanati dal Governo e delle conseguenti direttive della Regione Campania, è arrivata la decisione di voler sospendere i preparativi per la quarta edizione del “Crocelle Race Park” del 5 aprile a Palma Campania rinviandola a data da destinarsi allo scopo di prevenire e rallentare possibili contagi del Covid-19. “La decisione è stata molto sofferta – spiega in una nota l’organizzatore Pietro Caliendo – ma il senso di forte responsabilità verso gli atleti partecipanti, gli addetti ai lavori e lo staff organizzativo, ci ha portato a rinviare giocoforza la manifestazione con la consapevolezza che fosse migliore per tutti in attesa di una rimodulazione del calendario”. Non cambia, comunque, il format della manifestazione con lo svolgimento all’interno del Parco Naturale Bosco Crocelle, la novità dell’assegnazione dei titoli regionali Fci Campania cross country solo per le categorie amatoriali e l’istituzione di un trofeo speciale dedicato al compianto Pasquale Nappi per il biker di Palma Campania meglio piazzato in classifica.