Coronavirus – Primo paziente morto in Campania

L’Unità di Crisi della Protezione civile della Regione Campania ha comunicato ieri pomeriggio che sono stati esaminati in laboratorio, presso il centro di riferimento dell’ospedale Cotugno, 45 tamponi. 6 di questi sono risultati positivi. Come per tutti gli altri, si attende la conferma ufficiale da parte dell’Istituto Superiore di Sanità. Nella mattinata erano stati esaminati 47 tamponi, di cui 7 positivi. Per questo, nella giornata di ieri si sono registrati 13 tamponi positivi su 92 tamponi analizzati. In riferimento al decesso di un paziente in provincia di Caserta, il tampone è risultato positivo. Il totale dei positivi in Campania è di 63 pazienti. Il 46enne residente a Mondragone, Caserta, è morto per problemi respiratori all’ospedale San Rocco di Sessa Aurunca. La direzione generale del nosocomio ha posto in quarantena i medici, il personale sanitario venuto in contatto con il 46enne e i suoi familiari sono stati posti in quarantena. L’uomo sembra soffrisse di problemi epilettici che gli causavano crisi respiratorie.