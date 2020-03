Coronavirus, primo caso ufficiale ad Eboli (SA)

Primo caso ufficiale di positività al Coronavirus ad Eboli. La conferma è arrivata nel tardo pomeriggio dall’ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi D’Aragona di Salerno. Si tratta di un uomo di 73 anni. L’uomo è in regime di isolamento presso la sua abitazione. L’uomo sarebbe stato contagiato nell’incontro religioso, tenutosi ad Atena Lucana, ad inizio mese. In quarantena anche la famiglia. Si sta ricostruendo ora la rete di contatti. Sei nuovi casi positivi anche nel Vallo di Diano, anche in questo caso riconducibili al raduno religioso tenutosi ad Atena Lucana. Intanto nel pomeriggio a Sala Consilina un uomo in quarantena perchè positivo al covid 19 è stato denunciato perchè non ha rispettato la quarantena.