Coronavirus – Preoccupa in Campania il focolaio nell’Avellinese. 11 nuovi casi in 72 ore

Continua a crescere il numero dei nuovi contagi da Covid-19 nell’avellinese. L’Asl di Avellino, in una nota, rende noto che ieri “sono risultati positivi al Covid-19 due cittadini residenti nel comune di Rotondi, per i quali l’Azienda Sanitaria Locale ha in corso l’indagine epidemiologica sui contatti dei probabili casi”. Questi ultimi vanno ad aggiungersi agli altri 9 casi già accertatati nelle ultime 48 ore. E’ di 11, quindi, il totale di persone positive, di cui 10 nelle ultime 24 ore. L’azienda sanitaria ricorda che in seguito “alla positività al Covid-19 del tampone effettuato ad una persona residente nel comune di Santa Lucia di Serino e ricoverata presso l’AORN “Moscati” di Avellino, è stata attivata tempestivamente ogni misura finalizzata a contenere il contagio, a partire dall’indagine epidemiologica sui contatti del caso risultato positivo”. “In particolare, – continua la nota – già da sabato 4 luglio il Servizio di Epidemiologia e Prevenzione dell’Asl ha disposto ed effettuato tamponi naso-faringei ai familiari e contatti, riscontrando 8 casi positivi tra gli appartenenti allo stesso nucleo familiare e i contatti stretti di cui: – 5 nel comune di Santa Lucia di Serino, – 2 nel comune di Serino, – 1 nel comune di San Michele di Serino”. “Resta alta l’attenzione da parte dell’Azienda Sanitaria Locale al fine di contenere l’infezione da COVID 19, pertanto è stato disposta la sorveglianza sanitaria e l’ampliamento dell’effettuazione dei tamponi anche a tutti i potenziali contatti, anche non diretti, dei casi risultati positivi” conclude.