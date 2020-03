Coronavirus, potenziati i servizi all’ospedale di Polla

Al fine di fronteggiare l’emergenza Covid 19, si potenziano i servizi offerti presso l’ospedale Luigi Curt di Polla, a sud di Salerno. Nelle prossime ore saranno predisposti l’attivazione di una sala parto riservata alle pazienti affette da coronavirus ed un’area riservata ai dializzati che hanno contratto il virus. E’ in arrivo, inoltre, una cospicua fornitura di farmaci antivirali. Nei reparti no Covid, da quanto si apprende, mancano da giorni i dispositivi di sicurezza, soprattutto le mascherine. L’ospedale di Polla in questi giorni sta sopportando un notevole carico di lavoro in quanto presso il triage riceve i casi sospetti soprattutto provenienti da Atena Lucana, Caggiano, Polla e Sala Consilina, i quattro comuni in stato di quarantena a causa del considerevole numero di casi positivi e sospetti registratisi negli ultimi giorni.