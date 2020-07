Coronavirus, positiva una consigliera di San Giovanni a Piro (SA)

Quindici persone sono risultate positive in una giornata in Campania su 1.561 tamponi effettuati; non si registrano decessi ne’ guariti. Il dato include 6 positivi connessi ai precedenti casi del campo Rom di Napoli e 5 contatti stretti di persone precedentemente risultate positive nel Salernitano. Per altri 4 casi al momento sono ancora in corso le indagini epidemiologiche sulla tracciabilità. Sono questi gli elementi contenuti nel bollettino di oggi dell’Unità di crisi della Regione. Il totale dei positivi è di 4.818 persone mentre il totale dei tamponi è di 310.851. Positiva anche una consigliera comunale di San Giovanni a Piro. E’ risultata positiva anche la moglie della coppia ricoverata a Scafati, della quale solo l’uomo era risultato positivo. La donna presentava sintomi, ed era stata anche lei ricoverata precauzionalmente. Ha dato esito positivo il tampone a cui è stato sottoposto un ufficiale giudiziario della Corte d’Appello di Salerno. Il dirigente dell’ufficio Notificazioni, esecuzioni e protesti della Corte di Appello di Salerno già ieri, in via precauzionale, ha provveduto a chiudere l’ufficio. L’Asl ha sanificato i locali nel centro storico e già lunedì l’ufficio potrà essere riaperto. A Capaccio Paestum sono risultate positive al tampone due persone collegate alla catena dei contatti del 58enne autista di Capaccio Paestum contagiato nei giorni scorsi. Gli ultimi casi di positività riguardano un’amica della figlia dell’autista che lavora in una salumeria di un supermercato, e il suo fidanzato. Sono ora in isolamento domiciliare. Salgono a 6 quindi i contagi totali attuali a Capaccio Paestum. Nei giorni scorsi erano risultati positivi anche la moglie, il genero e la madre dell’autista.