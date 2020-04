Coronavirus, per la prima volta zero contagi tra Salerno e provincia

Per la prima volta, dagli inizi di marzo, ieri registrati zero contagi tra Salerno e provincia. E’ quanto emerge dalla rilevazione dati epidemiologici dell’Asl Salerno aggiornati alle 10 di ieri 22 aprile 2020. Oggi intanto in Campania, alla mezzanotte di ieri i positivi al Covid in Campania sono: 4.238 su un totale di tamponi effettuati pari a 58.324. Purtroppo si contano anche 332 deceduti. Il totale dei guariti è di 928 (di cui 855 totalmente guariti e 73 clinicamente guariti. La provincia di Napoli è quella più colpita con 2.316 casi (di cui 874 in città e 1442 in provincia). Seguono Salerno con 640 e Avellino con 432. Poi Caserta con 404 e Benevento con 171. 275 tamponi, invece, dovranno essere verificati dall’Asl. La Task Forse regionale chiarisce che rispetto ai dati di ieri (aggiornamento del ​22 aprile ore 17), 2 persone della provincia di Avellino e 1 persona della provincia di Salerno non sono state confermate positive dall’Istituto Superiore Sanità.