Coronavirus, Palermo: “Bisogna assumere 2 mila medici e 5 mila infermieri per affrontare l’emergenza”

“Per affrontare l’emergenza da Covid-19 serve aumentare da subito il numero di medici e infermieri. Entro massimo dieci giorni bisogna assumere almeno 2 mila medici e 5 mila infermieri”. Lo dice Carlo Palermo, segretario nazionale del sindacato italiano dei medici ospedalieri, Anaao Assomed, “serve un Provvedimento della presidenza del Consiglio per l’assunzione rapida di operatori sanitari, con un avviso pubblico da svolgere in una settimana, una selezione semplificata e un colloquio nella struttura ospedaliera”. Scetticismo sull’utilizzo dei medici in pensione: “gli over 65 sono la categoria più a rischio”.