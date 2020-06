Coronavirus, ottavo giorno consecutivo senza contagi in Basilicata

Ottavo giorno consecutivo senza nuovi casi lucani di coronavirus. E, con tre nuovi guariti (il totale è di 352) in Basilicata il numero delle persone attualmente positive è sceso da 21 a 18. Cala – secondo quanto reso noto dalla task force regionale – anche il numero dei ricoverati: ora sono solo tre (ieri erano quattro), tutti nel reparto di malattie infettive del San Carlo di Potenza. Sono invece 15 i lucani in isolamento domiciliare. Dal 9 maggio scorso, il dato delle vittime lucane è fermo a 27 mentre dall’inizio dell’emergenza sanitaria, in totale, sono stati analizzati 31.096 tamponi, di cui 30.679 risultati negativi.