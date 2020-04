Coronavirus – Oms: l’Europa ancora nell’occhio del ciclone

La Germania ha registrato 315 nuove vittime nelle ultime 24 ore per complicazioni legate al Covid-19: lo ha annunciato il Robert Koch Institute sul suo sito. E’ la prima volta che il bilancio giornaliero dei morti con coronavirus in Germania supera le 300 unità dall’inizio dell’epidemia nel Paese. Le nuove infezioni sono invece 2.866, per un bilancio complessivo di 130.450 contagi. L’Europa si trova ancora “nell’occhio del ciclone” della pandemia di coronavirus e per questo “non è possibile tornare rapidamente alla normalità”: lo ha detto il direttore regionale dell’Organizzazione mondiale della Sanità, Hans Kluge, nel suo briefing giornaliero. “Il numero dei casi in tutta la regione continua a salire. Negli ultimi 10 giorni i casi segnalati in Europa si sono quasi raddoppiati fino a quasi un milione”, ha commentato Kluge. Secondo il funzionario dell’Oms, circa il 50% delle infezioni a livello mondiale appartiene all’Europa, dove sono morte oltre 84mila persone. “L’occhio del ciclone di questa pandemia grava pesantemente sulla regione europea”, ha aggiunto. Negli Stati Uniti, ci sono almeno 639.664 casi e 30.985 morti a causa del nuovo coronavirus. È quanto emerge dall’aggregatore di dati della Johns Hopkins University. Il totale include i casi di tutti e 50 gli Stati, del District of Columbia e dei territori statunitensi, oltre ai casi riguardanti cittadini rimpatriati. Lo Stato più colpito, con almeno 214.832 casi e 14.073 morti, è New York. Poi il New Jersey, con almeno 71.030 casi e 3.156 morti, e il Massachusetts, con almeno 29.918 casi e 1.108 morti.