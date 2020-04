Coronavirus – Oltre 2 milioni di casi registrati nel mondo

Più di due milioni di casi di coronavirus sono stati ufficialmente registrati in tutto il mondo, la metà dei quali in Europa, mercoledì alle 12.00 ora italiana, secondo un conteggio effettuato da fonti ufficiali. Sono stati registrati almeno 2.000.576 casi di infezione, inclusi 126.871 decessi, la maggioranza in Europa, il continente più colpito con 1.010.858 casi e 85.271 decessi, nonché negli Stati Uniti (609.240 casi, di cui 26.033 decessi), il paese in cui la pandemia sta attualmente progredendo più rapidamente. Tuttavia, il numero di casi diagnosticati riflette solo una frazione del numero effettivo di infezioni, con un gran numero di paesi che effettuano test solo sui casi gravi. Negli Stati Uniti, ci sono almeno 609.685 casi e 26.059 morti a causa del nuovo coronavirus. È quanto emerge dall’aggregatore di dati della Johns Hopkins University. Il totale include i casi di tutti e 50 gli Stati, del District of Columbia e dei territori statunitensi, oltre ai casi riguardanti cittadini rimpatriati. Il Wyoming, a lungo unico Stato senza morti, ha registrato il primo decesso due giorni fa. La città più colpita è New York City, con 110.465 casi e 7.905 morti; lo Stato più colpito, con 203.377 casi e 10.842 morti, è New York. Poi il New Jersey, con 68.824 casi e almeno 2.805 morti.