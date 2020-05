Dopo tre giorni consecutivi con zero contagi, in Basilicata si torna a registrare un nuovo caso positivo al coronavirus. Lo ha reso noto la task force regionale, specificando che ieri sono stati analizzati 537 tamponi. Nel bollettino quotidiano di aggiornamento è inoltre sottolineato che in Basilicata il totale delle vittime è di 27, quello dei guariti 336, mentre, in seguito a un ricalcolo, i malati attuali sono 34, come ieri.