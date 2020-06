Coronavirus, nuovo caso positivo in Basilicata: il totale sale 10

Un nuovo caso di coronavirus è stato registrato in Basilicata, dove il numero totale delle persone attualmente positive è salito da nove a dieci e riguarda un uomo di Grottole (Matera) rientrato nei giorni scorsi in Basilicata dall’Egitto con la moglie, anche lei positiva e ricoverata (l’unica lucana) nel reparto di malattie infettive dell’ospedale di Madonna delle Grazie di Matera. Dall’inizio dell’emergenza sanitaria, in Basilicata, vi sono state 27 vittime e 362 guariti, mentre sono stati analizzati 33.957 tamponi, di cui 33.539 risultati negativi. la task force ha precisato che i tamponi analizzati ieri in Basilicata sono stati 406 . Inoltre si è appreso che si sono aggravate le condizioni della donna rientrata dall’Egitto in Basilicata nei giorni scorsi e risultata positiva al coronavirus: è stata trasferita dal reparto di malattie infettive alla terapia intensiva dell’ospedale Madonna delle Grazie.