Coronavirus, nuovo caso in Basilicata dopo 12 giorni senza contagi

Dopo 12 giorni con zero contagi, oggi in Basilicata si registra un nuovo caso di coronavirus. Lo ha reso noto la task force regionale. Si tratta di una donna rientrata dall’Egitto e ora ricoverata (l’unica in regione) nel reparto di malattie infettive dell’ospedale Madonna delle Grazie di Matera.