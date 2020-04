Coronavirus, in Campania nessuna vittima: è la prima volta

Ieri è stato il primo giorno senza vittime da coronavirus in Campania. I dati dell’Unità di crisi regionale, aggiornati alla mezzanotte, indicano infatti come invariato il totale dei deceduti a causa dell’epidemia (359). Ventidue i nuovi guariti (totale 1.291). Il totale dei positivi aggiornato a ieri è di 4.423 su 76.108 tamponi eseguiti. La provincia di Napoli è quella più colpita con 2.423 (di cui 911 in città e 1512 in provincia). Seguono Salerno con 661 e Avellino con 456. Poi Caserta con 420 e Benevento con 182. Altri 282 tamponi, invece, dovranno essere verificati dall’Asl. Prima guarigione da covid-19 oggi a Mercato San Severino, dove sono stati registrati 5 decessi totali. “La Campania si è salvata non per un miracolo, non per fortuna ma per l’impegno straordinario dei medici, degli infermieri, dei dipendenti regionali e dei servizi pubblici; e se consentito perché c’è stato un presidente che ha buttato il sangue dalla mattina alla sera”. Lo ha detto il presidente della Giunta regionale della Campania, Vincenzo De Luca al termine del Consiglio regionale della Campania. “Siccome queste cose non hanno bandiere politiche e voglio discutere tra uomini – ha aggiunto De Luca – e non chi pur di fare politica politicante o demagogia ignora completamente i fatti”.