Coronavirus, nessun nuovo caso in Basilicata su 304 test

Anche oggi non si registra alcun nuovo caso di coronavirus in Basilicata, regione con l’indice Rt a zero. Ieri – secondo quanto reso noto dalla task force regionale – sono stati analizzati 304 test, tutti negativi. Con un nuovo guarito (il totale è di 363) il numero delle persone attualmente positive è sceso di nuovo a una cifra, da dieci a nove. Una sola persona è ricoverata in ospedale: si tratta di una donna che da tre giorni si trova nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale Madonna delle Grazie di Matera.