Coronavirus, nessun nuovo caso in Basilicata su 433 test

La Basilicata si conferma ancora regione Covid free visto che registra zero contagi nelle ultime 24 ore sulla base 433 test effettuati, risultati tutti negativi. Un’altra persona, inoltre, è guarita. Con questo aggiornamento i casi di contagio confermati in tutta la regione sono 8. Agli 8 positivi vanno aggiunti nel complesso 27 persone decedute Dall’inizio dell’emergenza sanitaria sono stati analizzati 35.666 tamponi. Attualmente nelle strutture ospedaliere lucane è ricoverata 1 persona, che si trova nel reparto di terapia intensiva dell’Ospedale di Matera. I lucani in isolamento domiciliare sono 7.