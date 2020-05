Coronavirus, nessun contagio e 5 ricoverati in Basilicata

Per la quarta volta negli ultimi cinque giorni, in Basilicata la task force regionale ha segnalato che non sono stati accertati nuovi casi di contagio da coronavirus. Ieri sono stati analizzati 567 tamponi, tutti negativi. Gli ottimi numeri della Basilicata parlano anche di sole cinque persone ricoverate con il covid-19, delle quali nessuna in terapia intensiva. Con un nuovo guarito (in totale sono 339) il numero delle persone attualmente positive è sceso da 32 a 31, di queste 26 sono in isolamento domiciliare. Il dato delle vittime (27) è invece fermo allo scorso 9 maggio. Dall’inizio dell’emergenza sanitaria, in Basilicata sono stati analizzati 28.909 tamponi, di cui 28.492 sono risultati negativi.