Coronavirus. Nel mondo superati gli 8 milioni di casi

Nel mondo sono stati superati 8 milioni di casi di coronavirus. Per la precisione – secondo quanto emerge dai dati di Afp – sono 8.000.202. I decessi invece sono 435.176. Secondo Johns Hopkins University, i contagi sono 7,97 milioni. In Europa – sempre secondo Afp – i contagi sfiorano quasi i due milioni e mezzo (2.417.902), i decessi sono saliti a 188.085. In America Latina e nei Caraibi, secondo l’Oms ‘diventata l’epicentro della pandemia’, i casi sono 1.681.378 e si sono superati gli 80.000 decessi (80.505). Solo in Brasile i morti sono 43.959: nelle ultime 24 ore se ne sono registrati ben 627, mentre i casi accertati di Covid-19 sono saliti a 888.271 come riferito dalle autorità brasiliane. La situazione si fa sempre più drammatica e per cercare di arginare il virus sono state adottati dei provvedimenti ancora più restrittivi come la misurazione della temperatura prima di entrare nei negozi e l’obbligo della mascherina nelle aree pubbliche. Misura che se viene violata comporta una multa come è accaduto al ministro dell’istruzione Abraham Weintraub che è stato sanzionato per aver partecipato ad una manifestazione senza il dispositivo di protezione. Il Paese nei prossimi giorni potrebbe raggiungere il milione di persone infette come sostiene in un sua proiezione, Dalcy Albuquerque, membro della Società brasiliana di malattie tropicali. Tra Messico e Perù sfiorati i 23mila decessi In Messico i morti sono saliti a 17.141, i casi sono 146.837. In Perù invece i casi confermati sono 229.736, i decessi 6.688. Turchia. Casi raddoppiati rispetto a giugno Continua a crescere il numero dei casi di coronavirus in Turchia, con 1.592 pazienti risultati positivi, il doppio di quelli registrati il 2 giugno. A renderlo noto il ministro della Salute turco, Fahrettin Koca, che ha aggiornato il bilancio dell’epidemia, ormai in fase di risalita in Turchia, con 18 pazienti che hanno perso la vita nelle ultime 24 ore, più della media dell’intera scorsa settimana. Per il terzo giorno consecutivo dopo quasi due settimane la Turchia è tornata sopra i mille contagi giornalieri. Per quanto riguarda i decessi, la media settimanale è scesa a 17 la scorsa settimana, dopo essere stata di 22 la settimana precedente e 28 nelle precedenti due. Cresciuto a 179.831 il numero totale dei contagi riscontrati dal 10 marzo a oggi, mentre i morti sono 4.825 e poco più di 152 mila i guariti. Quasi 2,7 milioni i test effettuati in tutto, circa 42 mila nelle ultime 24 ore. Cile estende stato catastrofe di 90 giorni Le autorità cilene hanno deciso di estendere di 90 giorni lo stato di catastrofe in vigore da metà marzo per contrastare la diffusione del coronavirus. Il Paese latinoamericano ha registrato un’impennata di contagi a maggio e giugno, con una media di oltre 5 mila casi di Covid-19 al giorno, riempiendo i reparti di terapia intensiva e spingendo le autorità a dichiarare un rigido lockdown della capitale Santiago del Cile. Finora i casi di coronavirus sono stati 179.436, con oltre 3.300 morti.