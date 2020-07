Coronavirus – Nel mondo oltre 11,2 milioni di casi, più di 530 mila morti

Sono 11.267.309 i casi di coronavirus nel mondo. 530.754 le vittime totali registrate fino ad ora. E’ quanto emerge dai dati della John Hopkins University. Negli Stati Uniti il numero dei casi di Covid-19 ha raggiunto i 2.839.436 milioni. Seguono il Brasile con 1.577.004 milioni, la Russia con 673.564 e l’India con 673.165. Per quanto riguarda il numero dei morti, negli Usa si registrano 129.676 vittime. In Brasile 64.265, nel Regno Unito 44.283, in Italia 34.854 (241.419 casi), in Messico 30.366 e in Francia 29.896. Oms: 212.326 casi in 24 ore nel mondo, è nuovo record L’Organizzazione mondiale della Sanità ha confermato oggi un aumento record dei casi di contagio giornalieri del coronavirus nel mondo. Nelle ultime 24 ore, le infezioni a livello globale sono state 212.326, con picchi negli Stati Uniti, in Brasile e in India.Secondo l’Oms, poco meno di 130 mila di questi nuovi casi hanno avuto luogo nelle Americhe, in particolare negli Stati Uniti, in Brasile e in Messico. Ma l’Organizzazione ha affermato che il Covid è in grande ascesa anche nel Sud-Est asiatico, specialmente in India, dove i casi oggi sono stati poco meno di 28.000.

Gli Stati Uniti hanno registrato nelle ultime 24 ore altri 43.742 casi di coronavirus, un dato in ribasso rispetto agli oltre 60 mila del giorno precedente e rispetto agli ultimi tre giorni in cui gli aumenti giornalieri sono stati sempre superiori a 50 mila contagi. Secondo il bilancio della Johns Hopkins University, il totale dei contagi sale così a 2.839 436, mentre quello dei decessi ì a 129.676. I casi di coronavirus aumentano in 39 Stati americani, con la Florida la più colpita con 11.400 nuovi contagiati nelle ultime 24 ore. Il balzo dei casi ha costretto gli americani a ridimensionare le celebrazioni per il giorno dell’Indipendenza. Lo stato americano del Texas ha registrato 8.258 nuovi casi di coronavirus nelle ultime 24 ore, il più consistente aumento giornaliero nello stato dall’inizio della pandemia.Il numero complessivo di contagi confermati in Texas è ora pari a 191.790, ha affermato il Dipartimento della Salute. Il governatore del Texas Greg Abbott, su Twitter, ha augurato agli americani un felice 4 luglio, guadagnandosi una raffica di critiche da parte dell’opinione pubblica In Messico 30.366 morti, record di contagi Il Messico registra altri 523 decessi legati al coronavirus, per un totale di 30.366, una cifra superiore a quella della Francia (29.893) e che pone il Paese al quinto posto nel mondo per numero di morti. Record di contagi registrati in sole 24 ore, 6.914, per un totale di 252.165 infezioni. Netanyahu: “Israele in stato di emergenza” Israele si trova “in stato di emergenza”. Lo ha detto il premier Benyamin Netanyahu a fronte dell’attuale seconda ondata di infezioni da coronavirus.”Siamo in stato di emergenza – ha sottolineato in apertura della riunione di governo a Gerusalemme – e non possiamo ritardare la legislazione sulle misure da adottare. Dobbiamo andare avanti e fermare la diffusione”. Triste record per l’Iran. La Repubblica Islamica conferma 163 decessi nelle ultime 24 ore a causa della pandemia di coronavirus, il bilancio più grave dall’inizio dell’emergenza sanitaria. Nel Paese il bollettino ufficiale parla di 11.571 morti. La portavoce del ministero della Sanità, Sima Sadat Lari, ha anche confermato 2.560 nuovi contagi, con ben 3.168 persone in condizione critiche. I dati ufficiali parlano di un totale di 240.438 casi. Sono invece oltre 201mila le persone dichiarate guarite dopo aver contratto l’infezione. Russia: altri 24 morti a Mosca, totale sale a 3.953 Le autorità sanitarie della capitale russa Mosca hanno ufficializzato 24 nuovi decessi legati al coronavirus nel corso delle ultime 24 ore, dato che ha portato il bilancio delle vittime a 3.953. Lo ha riferito il Centro di risposta russo per il Covid-19 in un bollettino.Venerdì, sono morte a Mosca 25 persone a causa del Covid-19.”A Mosca, sono morti 24 pazienti con polmonite confermata e risultati positivi ai test del coronvirus”, ha detto il centro in un aggiornamento. In Slovenia ripresa dei contagi In Slovenia nelle ultime 24ore si sono registrati 21 nuovi casi di coronavirus, con il totale che sale a 1.700. Come riferiscono i media regionali, non vi sono stati altri decessi, il cui numero complessivo dall’inizio dell’epidemia resta a 111. Anche in Slovenia, che nelle scorse settimane era stata sul punto di dichiarare la fine dell’epidemia, si registra una ripresa dei contagi da covid-19,al pari degli altri Paesi della regione. Cina, 2 nuovi casi locali a Pechino e 6 importati nel paese Pechino ha registrato nelle ultime 24 ore gli unici due casi ‘locali’ di coronavirus, mentre nel resto della Cina sono stati accertati altre sei infezioni ‘importate’, per un totale di 8 contagi. Tre dei sei casi importati si registrano nel Gansu (Nord-Ovest), uno a Tianjin (Nor-Est), uno nel Sichuan (Sud-Ovest) e l’altro a Shangha’i (Est). Aumento record dei casi di Covid-19 in India. Nelle ultime 24 ore, infatti, sono stati registrati 24.850 casi in più, l’aumento più forte finora. Nelle ultime 24 ore si sono registrati altri 613 morti. Complessivamente il bilancio delle vittime dall’inizio dell’emergenza coronavirus in India si attesta a 19.268 mentre il numero dei casi ammonta a 673.165. Secondo i funzionari del ministero della Sanità “il numero di casi attivi nel Paese in questo momento è di 244.814”. In Pakistan 3191 nuovi casi In Pakistan si registrano 93 nuovi decessi causati dal coronavirus nelle ultime 24 ore, che portano il totale delle morti a 4.612, mentre l’ultimo bilancio dei contagi è di 228.474. con 3.191 nuovi casi, stando ai dati forniti dal ministero pachistano della Sanità. La provincia meridionale di Sindh è la zona più colpita con 92.306 casi, di questi 1.585 nelle ultime 24 ore. In Punjab,nell’est, che è la seconda regione più colpita, il totale dei casi è di 81.317. Filippine: bilancio aumenta a 41.830 vittime Il bilancio delle vittime provocate del coronavirus nelle Filippine è aumentato a 41.830, dopo che il Dipartimento della Salute ha annunciato altri 1.494 contagi.Di questi nuovi casi, 403 sono stati recentemente validati ed etichettati come “nuovi”, il che significa che i risultati dei test sono stati comunicati al paziente negli ultimi tre giorni, mentre i restanti 1.091 erano “in ritardo” (risultati comunicati quattro giorni fa o più). Il sottosegretario alla Sanità Maria Rosario Vergeire, tuttavia, ha affermato che dalla prossima settimana il dipartimento cambierà il protocollo di notifica dei bollettini sui casi per escludere le categorie “nuove” e “in ritardo” introdotte a fine di maggio.Questa settimana sono stati rilevati ulteriori 7.027 contagi oltre ai 34.803 registrati sabato scorso. Sudafrica, record giornaliero con 10.853 nuovi casi Il Sudafrica registra il suo più alto aumento giornaliero di casi di coronavirus, 10.853, per un totale di 187.977 infezioni. Il numero delle vittime sale a 3.026, dopo i 74 decessi registrati nelle ultime 24 ore. Le autorità sanitarie si aspettavano un aumento nei casi dopo il progressivo allentamento di un rigoroso blocco imposto il 27 marzo.

Due mesi dopo avere allentato le misure anti coronavirus, Antananarivo, la capitale del Madagascar, è di nuovo in isolamento a causa di una nuova impennata di contagi. Lo ha annunciato la presidenza. “La regione di Analamanga (di cui fa parte la capitale) torna al contenimento totale”, ha annunciato la presidenza in una nota il giorno dopo il Consiglio dei ministri. Queste misure sono state adottate “a causa della diffusione dell’epidemia e dell’aumento dei casi di Covid-19”, spiega il comunicato. “La regione di Analamanga sarà completamente chiusa al traffico, sia in entrata che in uscita, da lunedì prossimo al 20 luglio”.”Solo una persona per famiglia ha il diritto di uscire in strada dalle 6:00 alle 12:00″, limite che era stato esteso in precedenza alle 17. Abituata a contare poche decine di casi di coronavirus al giorno, l’autorità sanitaria malgascia ha registrato per tre giorni consecutivi centinaia di contagi quotidiani, 216 solo ieri, un record per il Paese, su 675 persone sottoposte ai test. Per disposizione del governo, nessuno potrà entrare nell’area della capitale dall’esterno e il ritorno all’anormalità delle attività giudiziarie è stato rinviato sine die. Le riunioni del governo si svolgono in videoconferenza. Nella capitale, le solite sfilate nuziali del fine settimana hanno lasciato il posto alle processioni funebri e sulle pagine dei giornali si moltiplicano i necrologi. Sui social network, i medici hanno espresso la loro solidarietà per i colleghi deceduti e l’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) in Madagascar ha annunciato la perdita di uno dei suoi operatori. Le statistiche ufficiali del governo mostrano però solo due morti al giorno, 29 dall’inizio dell’epidemia. I contagi ufficiali in essere sono 1.621 persone, 31 gravi. 23.000 le persone testate dall’inizio dell’epidemia.