Coronavirus – Nel 43% delle farmacie non ci sono mascherine

Nel 43% delle farmacie in otto città italiane le mascherine non sono disponibili. Lo sostiene Altroconsumo, secondo cui “anche a Milano, dove la Regione Lombardia ha imposto di usare una mascherina o comunque di proteggersi quando si esce, ne è sprovvista quasi una farmacia su due. E quando ci sono si pagano caro: due euro in media per una mascherina chirurgica. Con differenze di prezzo fino al 1.200%”. Nei primi giorni di aprile, spiega l’associazione dei consumatori, “abbiamo telefonato a 122 farmacie e parafarmacie di otto città italiane (Bari, Bologna, Firenze, Milano, Napoli, Padova, Palermo, Roma) chiedendo la disponibilità di mascherine, il prezzo e il tipo di dispositivo disponibile”. Ci sono città come Padova “nelle quali le abbiamo trovate sempre, e città come Roma e Palermo nelle quali sono risultate difficili da reperire. A Milano quasi una farmacia su due ne è priva. Alcune farmacie ci hanno comunicato che sono in arrivo, ma in quasi nessun caso sono stati in grado di dare date certe o dare la possibilità al cliente di prenotarle in anticipo”. Per i tipi di mascherine disponibili, “si tratta quasi sempre di dispositivi chirurgici o similchirurgici: mascherine concepite per proteggere gli altri da noi e non viceversa. I farmacisti hanno detto di avere perlopiù mascherine in carta, cotone, lavabili, a tre strati”. Per i dispositivi di protezione individuale, “quelli dotati di filtro Fpp2 e Fpp3, la disponibilità è minore se non addirittura inesistente (per le Fpp3)”. Per i prezzi “la situazione è davvero incontrollata. Si va da episodi chiaramente speculativi a farmacisti che, al contrario, le danno contingentate ma in regalo. Le differenze sono apparentemente ingiustificabili: in una farmacia di Napoli una mascherina da loro definita ‘chirurgica’ viene venduta a 6,50 euro al pezzo, ben il 1.200% in più rispetto ai 50 centesimi del minimo venduto a Milano. In media, una mascherina chirurgica è venduta a circa due euro al pezzo, una Fpp2 a quasi 10 euro e una Fpp3 (trovata in un solo punto vendita) a 35 euro”.