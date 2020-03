Coronavirus, negativi i tre tamponi effettuati sui sanitari del Curto, originari di Sanza

La buona notizia tanto attesa è arrivata oggi nel primo pomeriggio. Negativi i tre tamponi relativi a tre sanitari impegnati presso l’ospedale Luigi Curto di Polla. Si tratta di tre infermieri ed un Oss in quarantena dopo aver avuto presumibili contatti con la donna di origini calabresi ricoverata al Curto e poi dimessa, ma nel mentre risultata positiva al Covid 19. “Tiriamo un sospiro di sollievo – ha affermato il sindaco di Sanza, Vittorio Esposito -abbiamo vissuto ore di grande preoccupazione. E’ necessario non abbassare la guardia; rispettare con attenzione le diverse ordinanze e soprattutto stare a casa. Tutti lo dobbiamo fare. Ci avviciniamo ad un’altra settimana che sarà cruciale per la diffusione del Covid 19 anche nelle regioni del sud, così come preventivato dagli esperti. Ecco perché ora più che mai è necessario evitare ogni tipo di contatto e stare in casa”- ha concluso- il sindaco Esposito.