Coronavirus – Muore donna di Pompei a Napoli. Era stata ricoverata ad Eboli.

Eboli (SA) – La donna 71enne di Pompei risultata positiva al coronavirus durante un ricovero all’ospedale di Eboli dove era giunta dalla vicina clinica del Campolongo Hospital, è morta al Monaldi di Napoli nella giornata di ieri. Si era sottoposta ad un intervento all’anca, ma dopo l’operazione la paziente aveva accusato alcune difficoltà respiratorie. Da qui venne trasferita senza protezione e isolamento il 6 marzo all’ospedale di Eboli dove giunse al Pronto Soccorso, e trasferita al reparto di Radiologia per una tac. In serata venne ricoverata in Medicina. Qui una dottoressa dell’ospedale scoprì che la paziente aveva un figlio a Milano con febbre. Effettuato il tampone, venne messa in isolamento. Il tampone risultò positivo e a causa delle difficoltà respiratorie venne trasferita al Cotugno e da qui al Monaldi in prognosi riservata. Ieri il decesso.