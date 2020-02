Coronavirus, lunedì riaprono le scuole in Campania

Stop alla chiusura delle scuole. Da lunedì 2 marzo apriranno i battenti degli istituti in Campania chiusi mercoledì per la diffusione dei primi casi di Coronavirus. L’annuncio è stato dato dal presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca che però non ha escluso la possibilità che la situazione possa richiedere ulteriori provvedimenti che a ora non sono richiesti. De Luca ha poi annunciato che chiederà al Governo aiuti per le categorie economiche: “Le ricadute dell’emergenza non riguardano solo la zona rossa ma anche il nostro territorio, soprattutto il Cilento, con ripercussioni sul turismo”.