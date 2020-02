Coronavirus, Lorusso: “Le misure nazionali devono essere estese alle imprese lucane”

E’ “necessario che alcune delle misure di sostegno alle imprese che si stanno discutendo in queste ore vengano estese a tutti i territori e non solo a quelli delle cosiddette ‘zone rosse'”. Lo ha chiesto, in una dichiarazione sull’emergenza Coronavirus, il presidente di Confindustria Basilicata, Pasquale Lorusso. “Per quanto la Basilicata, al momento – ha aggiunto – non abbia ancora fatto registrare casi di contagio, la sua catena produttiva non è affatto immune dal virus della sfiducia e dell’incertezza che ha colpito l’economia del Paese, con pesanti ricadute che non tarderanno a farsi sentire. E’ necessario, quindi, correre ai ripari”.