Coronavirus – L’Oms ha timori per aumento dei casi in zona Europa

L’ufficio regionale dell’Oms per l’Europa si è detto “preoccupato” dal nuovo aumento di casi di coronavirus in alcuni Paesi europei e ha chiesto di restare reattivi e allentare le restrizioni “con attenzione”, introducendole nuovamente se necessario. L’Oms Europe, interrogato da Afp sulla situazione nel Vecchio Continente, non ha citato i Paesi che in particolare meritano l’attenzione dell’agenzia, ma ha parlato dell’esempio del Kirghizistan, che fa parte dell’area europea per l’Oms, che con 335 nuovi casi ogni 100mila abitanti è uno dei primi Paesi a preoccupare per la tendenza molto forte al rialzo dei casi. Tra i Paesi che contano un numero signifitivo di infezioni, ci sono anche Israele 256 nuovi casi ogni 100mila abitanti, il Montenegro (207), il Lussenburgo (196), la Bosnia (98), la Serbia (71), la Romania (52) e la Bulgaria (46). La tendenza è in discesa in altri Paesi con un’incidenza notevole di casi: l’Armenia (197), il Kazakistan (128), la Moldavia (82), la Russia (60) e la Svezia (46). “Bisogna restare reattivi e allentare le restrizioni con attenzione. Dove compaiono nuovi focolai devono essere controllati con interventi rapidi e mirati, con l’individuazione rapida dei casi, l’isolamento, il tracciamento e la quarantena”, ha sottolineato un portavoce dell’Oms. Intanto il bilancio globale dei morti per l’epidemia di coronavirus ha superato quota 625mila, secondo la Johns Hopkins University. I decessi sono 625.005, gli Stati Uniti detengono il bilancio nazionale più alto con circa 143mila morti. Segue il Brasile con circa 82mila morti e il Regno Unito, circa 45mila morti.