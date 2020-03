Coronavirus, Lombardi: “Impegnati per garantire i servizi”

Il presidente di Federcepi Costruzioni, Antonio Lombardi, attraverso un comunicato stampa ha analizzato la situazione del settore edilizio costretto a fare i conti con l’emergenza coronavirus. Ecco il testo completo: “Il recente Dpcm ribattezzato “Chiudi Italia”, ha ribadito che tra i settori strategici e fondamentali rientrano anche le infrastrutture e le opere pubbliche. Tanto i provvedimenti nazionali, quanto pure quelli regionali,– sottolineano con chiarezza che i provvedimenti restrittivi (e quindi la “chiusura”) riguardano esclusivamente i cantieri privati e quelli non in grado di assicurare condizioni di sicurezza per gli operai. Anche i cantieri che operano per la realizzazione di “interventi urgenti strettamente necessari a garantire la sicurezza o la funzionalità degli immobili”, devono rimanere aperti. Vale a dire che rimane aperta la cospicua maggioranza dei cantieri”. “Anche l’ultimo Dpcm ribadisce che rimangono perfettamente operativi i cantieri di ingegneria civile – spiega Lombardi – di installazione di impianti elettrici, idraulici e altri lavori di costruzione. Non potrebbe, del resto, essere altrimenti, dal momento che una totale ed indiscriminata chiusura dei cantieri, inciderebbe gravemente sulla mobilità di uomini e di merci, sulla sicurezza e sulla staticità di molti edifici pubblici, sull’efficienza di strade, autostrade, reti idriche e fognarie, impianti di depurazione, aggravando ulteriormente la crisi legata alla pandemia. L’edilizia svolge quindi anche in questo particolare momento è chiamata a svolgere un’importante ruolo sociale, economico e produttivo, garantendo la manutenzione, la funzionalità e l’efficienza delle principali reti infrastrutturali utilizzate dalla popolazione nel rispetto delle massime condizioni di sicurezza per i propri dipendenti , al fine di evitare i pericoli di contagio e di diffusione del virus”.