Coronavirus, l’appello di Iannelli: “Le associazioni di volontariato esentate dal pagamento dell’iva”

Nuova importante iniziativa del Presidente dell’Associazione Angela Serra per la ricerca sul cancro di Salerno, Arturo Iannelli, già promotore della campagna di raccolta fondi “Da Procida contro covid-19”, insieme a tantissime associazioni di Salerno, per acquistare un macchinario da donare al Plesso ospedaliero del “Da Procida” di Salerno che consente di eseguire rx toraciche per pazienti allettati e affetti da covid-19. Iannelli ha realizzato un video messaggio in cui si rivolge al Governo Italiano e al Governatore della Regione Campania, Vincenzo De Luca, per chiedere che a tutte le associazioni di volontariato di Italia – esclusivamente in questo periodo di emergenza – venga riconosciuta l’esenzione dell’iva nell’acquisto di apparecchi o altra strumentazione da destinare agli ospedali delle diverse regioni di Italia, impegnate a far fronte a questa emergenza. Il costo dell’iva risparmiato, potrebbe essere così impiegato in altre attività sempre a favore del benessere e della salute dei cittadini.