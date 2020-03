Coronavirus, l’appello della Cur agli studenti: “Restate a casa”

La Conferenza delle Università della Campania invita gli studenti a “restare a casa” e ad utilizzare la tecnologia informatica per il contatto con i docenti, gli esami, e la fruizione dei servizi. “Le università campane stanno mettendo in atto tutte le soluzioni tecniche atte a garantire il diritto allo studio, ma al tempo stesso la salute dei giovani e delle loro famiglie – afferma la Cur in un comunicato – tutte le attività didattiche, esami, ricevimento studenti, servizi saranno offerte in modalità a distanza, stringendo i tempi per quanto possibile”. Agli studenti – aggiunge la Conferenza delle Università campane – diciamo che comprendiamo il loro disorientamento e le loro preoccupazioni, ma garantiamo che il loro percorso didattico non sarà interrotto o rallentato da questa emergenza assolutamente inedita”. “Ai nostri giovani raccomandiamo: state a casa! La tecnologia consente oggi di raggiungervi anche nelle vostre case – conclude la Cur – aiutateci a combattere l’epidemia rispettando le norme che sono continuamente diffuse attraverso tutti i canali.