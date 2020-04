Coronavirus, l’amministrazione comunale di Teggiano attiva una raccolta fondi

Una nuova iniziativa di solidarietà in questo periodo di emergenza da Covid-19 è stata messa in campo dall’Amministrazione Comunale di Teggiano. Si tratta di una raccolta fondi attivata con una delibera di Giunta, alla quale possono partecipare tutti: cittadini, imprenditori e associazioni, per l’acquisto di attrezzature e presidi sanitari da donare agli enti territoriali che ne hanno bisogno. Un’azione concreta a sostegno dell’Ospedale “Luigi Curto” di Polla, del servizio 118 e delle altre strutture sanitarie impegnate quotidianamente nella lotta al coronavirus. Chiunque voglia partecipare lo potrà fare versando il proprio contributo sul conto di tesoreria comunale aperto presso la Banca Monte Pruno Credito Cooperativo di Fisciano, Roscigno e Laurino con Iban: IT 78I0878476510010000013101 – BIC CCRTIT2TMPR – e causale “Emergenza Covid-19”. È un’azione importante dal momento che la grave situazione sanitaria che ha colpito tutto il territorio nazionale ed internazionale sta richiedendo enormi sforzi a medici, infermieri, volontari, 118 e croce rossa impegnati in prima linea contro questa pandemia che sta portando le strutture sanitarie al limite delle proprie possibilità, sia in termini di posti letto che di attrezzature necessarie alla cura dei malati, nonché dei dispositivi di protezione individuali per gli operatori sanitari. La raccolta fondi segue l’inziativa dei giorni scorsi che ha visto la Giunta Comunale di Teggiano devolvere la somma di 4.200 euro a favore dell’Associazione di Volontariato G.O.P.I. onlus di Caggiano per l’acquisto di materiale accessorio alla barella per alto rischio per bio-contenimento per il trasporto di pazienti Covid-19, donata all’Ospedale “Luigi Curto” di Polla.