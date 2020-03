Coronavirus, l’allarme della Coldiretti Salerno: “Il florovivaismo è in crisi”

Il settore del florovivaismo è in crisi a causa delle restrizioni applicate per fronteggiare l’emergenza Coronavirus. Le vendite, infatti, sono bloccate e i fiori stanno andando al macero. “Con il blocco totale delle vendite per le misure di emergenza varate dal Governo – spiega il presidente di Coldiretti Salerno, Vito Busillo – le aziende del settore rischiano di chiudere i battenti con inevitabili ripercussioni sul settore occupazionale. Non dimentichiamo che il settore florovivaistico campano è caratterizzato da una struttura produttiva molto evoluta, con un alto numero d’aziende e un’offerta diversificata e completa delle produzioni. Chiediamo al Governo e alla Regione Campania misure forti a sostegno del reddito per quelle aziende che soffrono, già da oggi, di carenza di liquidità e che, visto il protrarsi dell’emergenza, vedrebbero peggiorare la propria situazione da qui ai prossimi giorni in modo irreversibile”. La Campania, tra l’altro, è la prima regione in Italia per la produzione di fiori recisi. “Il prodotto in serra può avere un periodo di giacenza massima di 20/25 giorni – spiega il direttore di Coldiretti, Enzo Tropiano – al termine del quale deve essere necessariamente distrutto nelle apposite discariche, con aggiunta di ulteriori costi. Il mercato è calato del 90% per la chiusura dei mercati esteri che da giorni stanno facendo blocchi o richiedono quarantena agli autisti”. Per Tropiano “è necessario prevedere una forma di risarcimento per tutti i prodotti freschi, peraltro deperibili come i fiori e le piante, che restano invenduti e dovranno essere distrutti. Al fine poi di garantire una liquidità immediata alle aziende, è necessario che il Mipaaf e la Regione Campania si facciano parte attiva affinché venga garantita una boccata di ossigeno alle imprese, lavorando sulle garanzie e sugli interessi”.