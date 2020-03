Agropoli (SA), la Saraceni Mtb Race rinviata al 2021

L’attuale emergenza sanitaria del Coronavirus non accenna a diminuire: in una situazione di grande incertezza a livello nazionale, la Saraceni Mtb Race è costretta a rimandare al prossimo anno l’appuntamento con la quinta edizione che si sarebbe dovuta svolgere ad Agropoli il 3 maggio. L’abbinamento al Prestigio della rivista Mtb Magazine era la novità rilevante nonché un riconoscimento agli sforzi degli organizzatori della Cilento Mtb per una manifestazione (facente parte del Giro della Campania Off Road) che va oltre il semplice fatto sportivo. “A nome della Cilento Mtb – spiega l’organizzatore Attilio Grattacaso – esprimiamo il profondo rammarico nei confronti di coloro che avevano scelto di mettere in agenda il tradizionale appuntamento di primavera. Con il perdurare di questa situazione di criticità nazionale, non ce la sentiamo di portare avanti i preparativi in piena regolarità. Abbiamo optato di non rinviarla all’inizio di autunno per evitare un calendario molto fitto. Torniamo nel 2021 in modo tale di avere tutto il tempo di allestire una nuova ed accattivante edizione”.Per chi ha versato la quota di iscrizione, è possibile chiedere il rimborso (escluse eventuali spese bancarie) contattando gli organizzatori all’indirizzo mail segreteria@cilentomtb.it .