Coronavirus, la dirigente scolastica di Padula Ferzola: “Siamo vicini ai nostri studenti”

“Ce la faremo se continueremo ad adottare comportamenti rigorosamente rispettosi delle regole date”. La dirigente scolastica dell’Istituto Omnicomprensivo di Padula, Liliana Ferzola, segue con attenzione gli sviluppi dell’emergenza covid-19 garantendo il massimo sostegno, con tutto lo staff docenti, agli alunni e alle alunne dell’Istituto e alle loro famiglie, grazie alla sperimentazione di didattica on line che sta dando buoni frutti, in particolare al Liceo Scientifico “Pisacane”, con l’uso di piattaforme dedicate. La dirigente Ferzola offre dunque la massima disponibilità, assieme a tutto il personale scolastico, affinché venga mantenuto costantemente attivo il rapporto con studenti e famiglie. La scuola continuerà ad essere presente contribuendo a dare un senso al tempo dilatato che potrebbe disorientare bambini, ragazzi e studenti. In attesa di ulteriori disposizioni, è stata fissata a conclusione dell’anno scolastico la manifestazione “La matematica … ponte tra i saperi” originariamente pensata in concomitanza con il “Pi – greco day e Prima Giornata Internazionale della matematica”. L’evento in piazza coinvolgerà tutti gli studenti e i docenti della Scuola dell’Infanzia, Scuola Primaria, Secondaria di Primo Grado e Liceo Scientifico “Pisacane” con attività laboratoriali, stand di matematica, gare a squadre, coding, exhibit di matematica, fisica e scienze, poesie a tema, “interviste impossibili” di matematica e filosofia, quadrati magici anche in lingua latina.