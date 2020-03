Coronavirus, la Cementeria Costantinopoli dona 100mila euro al San Carlo di Potenza

Per l’acquisto di apparecchiature e presidi sanitari da utilizzare per affrontare “le enormi problematiche correlate alla pandemia generata dal covid-19”, la Cementeria Costantinopoli di Barile (Potenza) ha deciso di donare centomila euro all’azienda ospedaliera San Carlo di Potenza. In una lettera inviata al direttore generale del San Carlo, Massimo Barresi, i fratelli Claudio, Orlando e Dario Rabasco – proprietari della Cementeria – hanno evidenziato di essere “da sempre sensibili alla nostra comunità e alle difficoltà derivanti dalle calamità cui la stessa e le strutture pubbliche locali sono gravate”.