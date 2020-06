Coronavirus, la Basilicata torna a zero contagi

Dopo il nuovo caso di ieri, registrato dopo 12 giorni senza alcun contagio accertato, oggi la Basilicata è di nuovo tornata a “zero”. Secondo quanto reso noto dalla task force regionale, sono infatti tutti negativi gli ultimi 366 tamponi analizzati. Le buone notizie riguardano anche il numero delle persone attualmente positive che, con tre nuovi guariti (il totale è di 362), è sceso sotto la doppia cifra, da 12 a nove. In questo momento, in Basilicata (dove il dato delle vittime è fermo a 27 dal 9 maggio scorso), c’è solo una persona ricoverata, una donna nel reparto di malattie infettive dell’ospedale Madonna delle Grazie di Matera. In totale, dall’inizio dell’emergenza sanitaria sono stati analizzati 33.551 tamponi, di cui 33.133 negativi.