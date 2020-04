Il colonnello Eric Riley, comandante orientale di Kosovo Force, accompagnato dal suo personale medico, ha consegnato degli aiuti sanitari al sindaco di Mitrovica Nord Goran Rakic e all’omologo di Mitrovica Sud Agim Bahtiri per aiutarli a fronteggiare il Covid-19. Riley ha consegnato 4000 guanti non sterili, 200 guanti sterili, 20 scatole di maschere per il viso N95, 350 mascherine e 100 abiti per i pazienti, 54 bottiglie di disinfettante per le mani e altre forniture igienizzanti.