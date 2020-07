Coronavirus, in Italia 246.488 casi totali e 35.123 morti

Altri 11 morti per coronavirus in Italia. I decessi dall’inizio dell’emergenza, secondo i dati del ministero della Salute, sono 35.123. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati altri 181 casi. In totale, dall’inizio dell’emergenza, sono 246.488. Sono 12.609 le persone attualmente positive al coronavirus in Italia, 28 in più rispetto a ieri. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati altri 163 guariti che portano il totale a 198.756. Sono 40 le persone positive al coronavirus ricoverate in terapia intensiva in Italia, cinque in meno rispetto a ieri. Di queste, 13 sono negli ospedali della Lombardia. Sono sette le regioni italiane in cui non si sono registrati nuovi casi di coronavirus nelle ultime 24 ore: Basilicata, Molise, Valle d’Aosta, Umbria, Trentino Alto Adige, Sicilia e Friuli Venezia Giulia.