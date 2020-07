Coronavirus, in Italia 245.864 casi totali e 35.102 morti

Altri 5 morti in Italia per coronavirus. Il totale delle vittime, secondo i dati del ministero della Salute, è 35.102. Nelle ultime 24 ore i guariti sono aumentati di 128 unità: il numero complessivo è 198.320. Dall’inizio dell’epidemia, 245.864 persone (+ 275 rispetto a ieri) hanno contratto il virus. I ricoverati con sintomi sono 731, 18 in più rispetto a ieri. I ricoverati in terapia intensiva sono 41, con un calo di 5 unità. In due Regioni, Umbria e Valle d’Aosta, non si registrano nuovi casi.