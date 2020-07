Coronavirus, in Italia 245.032 casi totali e 35.082 morti

Sono 282 i nuovi casi di Coronavirus e 9 i decessi registrati in Italia nelle ultime 24 ore. Lo rende noto il ministero della Salute. Salgono a 245.032 i casi totali dall’inizio dell’emergenza. Le vittime, in tutto, sono 35.082. Nelle ultime 24 ore sono 197 i pazienti guariti, per un totale di 197.628. Gli attualmente positivi sono 12.322: 724 ricoverati con sintomi, 48 in terapia intensiva e 11.550 in isolamento domiciliare. In tutto sono stati effettuati 6.354.730 tamponi (+49.318) per 3.807.771 casi testati. Sono tre le regioni con nessun nuovo contagio nelle ultime 24 ore (Puglia, Abruzzo e Valle d’Aosta), cui si aggiunge la provincia autonoma di Bolzano. La regione con l’incremento più alto di positivi è l’Emilia Romagna con 57, seguita dalla Lombardia con 51. In Basilicata, regione a zero contagi nei giorni scorsi, nelle ultime 24 ore ci sono stati altri 36 positivi (gli stessi del Veneto): di questi, 33 sono stati riscontrati in un gruppo di migranti già sottoposti a quarantena.