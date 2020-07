Coronavirus, in Italia 244.624 casi totali e 35.058 morti

Il numero delle persone con coronavirus morte torna ad aumentare: sono 13 nelle ultime 24 ore mentre ieri se ne erano registrate tre. Un dato, quello di ieri, al minimo da febbraio. Sono i dati forniti dal ministero della Salute. Sono 35.058 i morti con coronavirus dall’inizio dell’emergenza. Cala ancora il numero dei nuovi casi di coronavirus che oggi sono 190. Ieri se ne erano registrati 219 e 249 sabato. In totale dall’inizio dell’emergenza sono state contagiate 244.624 persone. Cala il numero dei positivi con 36 casi in meno rispetto a ieri. Così il numero dei malati scende a 12.404. Ieri al contrario si era registrato un aumento del numero dei positivi, in controtendenza con il trend di costante diminuzione iniziato il 19 aprile scorso. Sono invece 213 i guariti nelle ultime 24 ore che porta il totale delle persone che hanno superato il virus a 197.162.