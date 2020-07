Coronavirus, in Italia 240.961 casi totali e 34.818 morti

Altri 30 morti in Italia per coronavirus. I decessi dall’inizio dell’emergenza sono 34.818, secondo i dati diffusi dal ministero della Salute. Nelle ultime 24 ore sono stati segnalati altri 201 casi, che portano il totale a 240.961. Il numero dei guariti si è incrementato di altre 366 unità: nel complesso sono 191.083. Il numero degli attualmente positivi è 15.060, 195 in meno nelle ultime 24 ore. In isolamento domiciliare 14.015 persone, mentre 963 sono ricoverate con sintomi e 82 sono in terapia intensiva.