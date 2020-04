Coronavirus in Italia, 165.155 casi e 21.645 morti

Sono complessivamente 105.418 i malati di coronavirus in Italia, con un incremento di 1.127 rispetto a ieri, quando l’aumento era stato di 675. Calano ancora i ricoveri in terapia intensiva. Sono 3.079 i pazienti nei reparti, 107 in meno rispetto a ieri. Di questi, 1.074 sono in Lombardia, 48 in meno rispetto a ieri. Dei 105.418 malati complessivi, 27.643 sono ricoverati con sintomi, 368 in meno rispetto a ieri, e 74.696 sono quelli in isolamento domiciliare. Sono 21.645 le vittime dopo aver contratto il coronavirus in Italia, con un aumento rispetto a ieri di 578. Ieri l’aumento era stato di 602. Sono 38.092 le persone guarite in Italia dopo aver contratto il coronavirus, 962 più di ieri. Ieri l’aumento dei guariti era stato di 1.695. Il numero dei contagiati totali dal coronavirus in Italia – compresi morti e guariti – è di 165.155, con un incremento rispetto a ieri di 2.667. Il dato è stato reso noto nel corso della conferenza stampa della Protezione civile.