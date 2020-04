Coronavirus in Italia, 139.422 casi e 17.669 morti

Sono 542 i morti in Italia per Coronavirus nelle ultime 24 ore. I dati sono stati forniti dalla Protezione Civile nel consueto punto stampa. Sono quindi 17.669 i decessi in tutto il Paese dall’inizio dell’emergenza. Aumenta però anche il numero dei guariti, 2.099 in un giorno per un totale di 26.491. E continua a scendere il numero delle persone attualmente ricoverate: sono 233 in meno rispetto a ieri per un totale di 28.485. La situazione è in miglioramento anche per quanto riguarda i pazienti in terapia intensiva: sono 3.693, -99 nelle ultime 24 ore (il calo è arrivato al quinto giorno consecutivo). I casi attualmente positivi sono 95.262 (+1195). Le persone in isolamento domiciliare sono 63.084. In tutto sono stati eseguiti 807,125 tamponi. I casi totali di Coronavirus dall’inizio dell’emergenza sono 139.422. “Oggi registriamo un nuovo record di guariti”, ha evidenziato il capo della Protezione Civile, Angelo Borrelli, spiegando che “negli ultimi 10 giorni abbiamo registrato il 50% dei guariti dall’inizio dell’emergenza”.