Coronavirus, in Campania una vittima e 90 guariti

Una vittima e 90 guariti da coronavirus ieri in Campania: lo rende noto l’Unità di crisi con i dati aggiornati alla mezzanotte scorsa. Il totale dei positivi è di 4.733 su 161.825 tamponi, quello dei deceduti sale a 404 e quello dei guariti a 3.037. Ecco il riparto per provincia dei contagi: Napoli 2.585​ casi (di cui 979 in città e 1.606 nell’hinterland), Salerno 676, Avellino 534, Caserta 453 e Benevento 201. Altri 284 tamponi, invece, dovranno essere verificati dall’ Asl: 284.