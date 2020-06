Coronavirus, in Campania un positivo su 1448 tamponi

Un solo caso positivo si è registrato oggi in Campania su 1.448 tamponi esaminati. E’ quanto rende noto l’Unità di crisi della Campania: ad oggi il totale dei positivi è pari a 4.615; 259.655 il totale dei tamponi esaminati. Oggi nessun decesso è stato registrato (ad oggi sono 431 i decessi complessivi) mentre sono 17 le persone guarite (3942 il totale). “I dati attuali suggeriscono che il tocilizumab è utile quando vi è una tempesta citochinica, con livelli di Il 6 elevati. Ma questa risposta, in modo scientificamente provato, sarà nota solo con i dati dello studio clinico di fase III tuttora in corso”. In altre parole il farmaco anti artrite, sul quale sono in corso anche altri trial, ‘funziona’ nei pazienti con una forma più grave di infezione da Coivd-19. A parlare è Paolo Ascierto, direttore dell’Unità di Oncologia melanoma, immunoterapia oncologica e terapie innovative dell’Istituto tumori Irccs Fondazione Pascale di Napoli, in merito allo studio, reso noto dall’Aifa, randomizzato italiano su 126 pazienti, promosso dall’Azienda unità sanitaria locale Irccs di Reggio Emilia (Principal Investigators i professori Carlo Salvarani e Massimo Costantini), condotto con la collaborazione di 24 centri. “Il Tocivid-19 ha dimostrato, nei pazienti con polmonite severa da Covid-19 – afferma – una riduzione della mortalità del 12,6%”.