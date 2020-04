Coronavirus in Campania, Trama: “E’ molto difficile acquistare reagenti per tamponi”

Diventa sempre più difficile il mercato internazionale dei reagenti per i tamponi, le sostanze che permettono di fare l’analisi ai sospetti casi di covid19. “Il mercato – spiega Ugo Trama, membro della task force per gli acquisti istituita dalla regione Campania – non riesce a soddisfare completamente la domanda internazionale. Le grandi case farmaceutiche ci mandano i tamponi richiesti ma hanno stabilito una certa quota per ogni regione italiana. Quindi rispettano gli ordini prestabiliti, ma ad esempio se fai una richiesta aggiuntiva difficilmente viene esaudita”. I tecnici dell’acquisto sanitario lo chiamano ‘amplificazione del bisogno’, che si è aggravato particolarmente da quando gli Stati Uniti sono diventati il Paese con più casi di covid19 al mondo: “Nelle conversazioni con colleghi anche di Paesi esteri – spiega Trama – emerge la sensazione di un forte accaparramento da parte degli Usa sui reagenti ma anche sui dpi e sui ventilatori per le terapie intensive. Ovviamente sono anche saliti i prezzi sui mercato internazionali, ma sui reagenti devo dire che il costo è rimasto praticamente stabile”. La Campania sta lavorando anche sulle tute di protezione che ieri hanno provocato delle proteste da parte dei sindacati per le dotazioni al personale del 118: “Stiamo facendo ordini – spiega Trama – di tute protettive che sono ben più sicure di quelle indicate dal ministero della salute e abbiamo una risposta soddisfacente dal mercato, riusciamo ad avere circa 4-5.000 tute al giorno. Abbiamo scorte a sufficienza e riusciamo anche ad accontentare qualche richiesta di donazione da regioni in difficoltà, lo abbiamo fatto con il Veneto, ad esempio”.