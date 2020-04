Coronavirus in Campania, Tofalo: “Oltre 100 militari per rafforzare i controlli”

“L’incremento di oltre 100 militari in Campania contribuirà significativamente a potenziare il dispositivo di ‘Strade Sicure’ già operativo a fianco delle Forze di Polizia. La Difesa, grazie all’intesa con il Ministero dell’Interno, sta facendo un ulteriore sforzo per venire incontro alle esigenze dell’area metropolitana di Napoli connesse al contenimento del Covid-19”. Lo scrive il Sottosegretario alla Difesa Angelo Tofalo che ha delega specifica per l’operazione ‘Strade Sicure’. “Le Forze armate -aggiunge Tofalo – continuano a fare la loro parte, mettendo al servizio del Paese grande impegno e professionalità”.